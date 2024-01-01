Геотекстиль ДОРНИТ представляет собой собственно произведенное иглопробивное нетканое изделие, изготовленное из полиэфирных волокон. Ширина данного материала достигает 6,0 метров.

С 2017 года, компания «ТЕХНОПЛАСТ» выступает в качестве владельца торговой марки «ДОРНИТ». В ноябре 2018-го года, РОСАВТОДОР — Федеральное Дорожное Агентство, утвердило стандарты применения на федеральных объектах дорожного строительства сроком на три года.

Основными задачами ДОРНИТ являются: фильтрация, дренирование, разграничение, защита и балансировка нагрузки.

Области использования геотекстиля ДОРНИТ включают: строительство дорог, промышленное и гражданское строительство, нефтегазовую индустрию, возведение гидротехнических сооружений, железнодорожное строительство, туннелей и мостов, аэропортовое строительство, аграрный сектор, ландшафтные работы и благоустройство территорий, организацию полигонов ТБО.

Преимущества Геотекстиля Дорнит: