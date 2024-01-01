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Геотекстиль Дорнит

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Геотекстиль ДОРНИТ представляет собой собственно произведенное иглопробивное нетканое изделие, изготовленное из полиэфирных волокон. Ширина данного материала достигает 6,0 метров.
С 2017 года, компания «ТЕХНОПЛАСТ» выступает в качестве владельца торговой марки «ДОРНИТ». В ноябре 2018-го года, РОСАВТОДОР — Федеральное Дорожное Агентство, утвердило стандарты применения на федеральных объектах дорожного строительства сроком на три года.
Основными задачами ДОРНИТ являются: фильтрация, дренирование, разграничение, защита и балансировка нагрузки.
Области использования геотекстиля ДОРНИТ включают: строительство дорог, промышленное и гражданское строительство, нефтегазовую индустрию, возведение гидротехнических сооружений, железнодорожное строительство, туннелей и мостов, аэропортовое строительство, аграрный сектор, ландшафтные работы и благоустройство территорий, организацию полигонов ТБО.

Преимущества Геотекстиля Дорнит:

  1. Прочность и износостойкость: Материал Дорнит обладает выдающейся прочностью, что делает его идеальным для использования в различных грунтовых условиях. Материал выдерживает нагрузки и предотвращает деформации грунта.
  2. Превосходная фильтрация: Уникальные фильтрационные свойства материала позволяют ему эффективно удерживать частицы почвы, обеспечивая стабильность конструкций и предотвращая эрозию.
  3. Простота установки: Легкий и удобный в установке, материал экономит время и трудовые ресурсы на стройплощадке. Его гибкость позволяет адаптироваться к различным формам поверхности.
  4. Экологическая безопасность: Материалы эко-дружественны и не представляют угрозы для окружающей среды. Это важный аспект при выполнении экологически ответственных проектов.

Минимальный объём: 1000 м2

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